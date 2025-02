Neonata muore durante il parto: ginecologo si toglie la vita e 10 medici indagati

Dieci medici sono indagati indagati dopo la denuncia dei genitori per la morte della figlioletta. Si suicida il ginecologo a capo dell’equipe

La tragedia è accaduta a fine gennaio scorso, nell’ospedale di Desenzano del Garda. Sono due le inchieste legate alla morte di una neonata figlia di una coppia dell’Est Europa, per quello che doveva essere un normale parto trasformatosi in un incubo.

La piccola per cause da accertare è morta durante il parto. I genitori vogliono la verità su quanto accaduto e si sono rivolti alla procura di Brescia, convinti che il personale medico non abbia fatto fino in fondo il proprio dovere.

A seguito della denuncia e i pm, hanno ordinato l’acquisizione di tutta la documentazione sanitaria relativa a quel parto. Tutta l’equipe che ha assistito la donna nelle varie fasi viene iscritta nel registro degli indagati.

Un atto dovuto per consentire tutti gli accertamenti medico legali anche alla presenza di consulenti di parte. In tutto sono dieci le persone coinvolte nell’inchiesta della procura della Repubblica di Brescia. Uno degli indagati, un medico, tre giorni dopo la morte della piccola, si è tolto la vita lanciandosi da un ponte a Trento, senza lasciare spiegazioni per quel gesto così estremo. Ma per gli inquirenti la tragica fine del medico non può essere slegata da quanto accaduto tre giorni prima.

All’inchiesta sulla morte della bimba si aggiunge ora quella sul suicidio del medico. Il fascicolo è aperto contro ignoti e l’ipotesi, come sempre in questi casi, è di istigazione al suicidio.