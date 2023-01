Nepal. Aereo con 72 persone a bordo precipita durante la fase di atterraggio: almeno 67 morti

Tragedia in Nepal: un aereo con 72 persone a bordo precipitato durante la fase di atterraggio: al momento i morti sono 67 ma il bilancio potrebbe aggravarsi

L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, nell’aeroporto di Pokharo in Nepal. Un aereo della compagnia Yeti Airlines in viaggio da Kathmandu a Pokhara, con 72 persone a bordo, tra cui 4 membri dell’equipaggio e 68 passeggeri di diverse nazionalità, di cui cinque indiani, quattro russi, un irlandese, due sudcoreani, un australiano, un francese e un argentino, si è schiantato durante la fase di atterraggio e ha preso fuoco. Il bilancio provvisorio dello schianto è di 67 morti. Secondo i funzionari locali almeno 16 corpi sono stati recuperati, ma i soccorritori sono al lavoro attorno ai resti del velivolo, in cerca di eventuali superstiti.

Alle operazioni di soccorso partecipano anche i militari. “Ci aspettiamo di recuperare più corpi”, ha detto un portavoce dell’esercito, spiegando che l’aereo “è andato in pezzi”.