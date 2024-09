Netanyahu contestato all’Onu: quando inizia a parlare diverse delegazioni vanno via – Video

Il video mostra il momento in cui le delegazioni di diversi Paesi abbandonano la sala dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite non appena il primo ministro israeliano Netanyahu inizia il suo intervento

Una protesta iniziata con diverse delegazioni che non appena Netanyahu ha iniziato a parlare si sono alzati e sono andati via e alla fine del suo discorso in Aula ad applaudirlo è rimasta praticamente solo la sua delegazione.

Il premier israeliano nell’intervento alle Nazioni Unite, ha difeso l’operato del suo esercito: “Sono venuto qui per dire basta, non ci fermeremo fino a quando i nostri cittadini non potranno tornare in sicurezza alle loro case. Noi non accetteremo un esercito terrorista che incombe sul nostro confine settentrionale, in grado di compiere un altro massacro come il sette ottobre”.

Netanyahu ha ribadito che l’operazione militare lanciata contro il Libano per colpire Hezbollah continuerà “fino a quando saranno raggiunti tutti i nostri obiettivi”.

Le giustificazioni dell premier israeliano sui massacri di civili palestinesi, soprattutto donne e bambini non convincono tutti ed infatti diverse delegazioni per protesta hanno abbandonato l’Aula quando ha iniziato a parlare, una cosa è una guerra tra soldati, altra cosa sono i massacri di civili.