Netanyahu pronto a conquistare Gaza e a deportare la popolazione: “La sposteremo dalla Striscia”. Insorge l’Onu, tace l’Europa

Il gabinetto di sicurezza di Israele ha approvato all’unanimità il piano operativo pronto già da mesi, di conquistare militarmente Gaza e, a loro dire, spostare la popolazione, ma di fatto è una deportazione

Il primo ministro israeliano in un video pubblicato su X, ha spiegato che “la popolazione sarà spostata, per la propria protezione”. Netanyahu non ha rivelato i dettagli di ciò che sarà fatto “per proteggere gli ostaggi e per sconfiggere Hamas”, chiarendo che “non entreremo e usciremo” per “conquistare territori, ritirarci e compiere incursioni sul resto. La nostra intenzione è l’opposto, restare”.

Dunque questa volta a 20 anni esatti dopo il ritiro deciso dall’allora premier Ariel Sharon, gli israeliani entreranno a Gaza per restarci, quindi annettendosi le terre, che secondo la loro visione “gli ha lasciato Dio”. Su questo punto oltre a Netanyahu, è stato chiarissimo anche il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich. “Finalmente occuperemo la Striscia di Gaza. Smetteremo di avere paura della parola ‘occupazione'”, ha detto Smotrich.

Il ‘Piano generale’ pianificato nel 2024, per prendersi con la forza la terre dei palestinesi, ormai stremati e sterminati da due anni di bombardamenti, è stato illustrato ai ministri dal capo di Stato maggiore dell’Idf, Eyal Zamir e prevede la deportazione forzata di tutti i civili dal nord di Gaza. La popolazione sarà cacciata a sud, dove, a parole, sarà assistita con un nuovo programma pilota di aiuti umanitari. “L’operazione includerà un attacco su vasta scala, compreso lo spostamento della maggior parte della popolazione della Striscia di Gaza. Questo per proteggerli in un’area securizzata lontana da Hamas”, ha detto il portavoce dell’esercito, il generale di brigata Effie Defrin. L’idea è che se tutti i civili saranno allontanati, l’Idf sarà libero scatenare nel nord una guerra senza quartiere agli esponenti di Hamas e radere al suolo tutto, come già fatto a Rafah.

Con questa operazione, Israele aumenterà significativamente la porzione di territorio dei Gaza che controlla, già oggi oltre il 40%. Netanyahu ha affermato che nel caso di un nuovo accordo di cessate il fuoco con Hamas, non lascerà il territorio e manterrà comunque un’ampia zona cuscinetto lungo tutto il confine. Con le deportazioni a sud, i civili saranno tutti schedati e concentrati nella stessa zona, sotto il controllo, compresa la distribuzione di cibo e medicinali dell’esercito. Un po come si fa con gli animali, si rinchiudono in una gabbia e si getta il mangiare dentro.

Secondo il Jerusalem Post, a gestire la consegna di beni di prima necessita’ saranno due società americane – la Safe Reach Solutions e la UG Solutions – che durante il cessate il fuoco avevano supervisionato il controllo dei veicoli con le forniture che entravano nella Striscia.

Dura la reazione dalle Nazioni Unite, il segretario generale Antonio Guterres ha espresso il suo allarme per il piano che, ha detto tramite un portavoce, “porterà inevitabilmente a innumerevoli altri civili uccisi e a una maggiore distruzione di Gaza”. Senza contare che la Striscia “è parte integrante dello Stato palestinese”. Quasi nulla la reazione del’Unione Europea, da sempre pronta a puntare il dito sulla Russia e a girare la testa dall’altro lato davanti al genocidio del popolo palestinese.

Pubblicità Pubblicità