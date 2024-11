Netanyahu: ‘Sì alla tregua in Libano”, ma prima e dopo l’annuncio l’Idf bombarda il centro di Beirut

Il gabinetto di sicurezza di Israele “questa sera” accetterà l’accordo. La durata del cessate il fuoco “dipende da quello che succede in Libano. Se Hezbollah cercherà di attaccarci, se si arma e ricostruisce infrastrutture vicino al confine, noi attaccheremo, se lanciano missili e scavano tunnel, noi attaccheremo

Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in discorso televisivo alla nazione, mentre il suo esercito prima e dopo l’annuncio del cessate il fuoco ha effettuati raid aerei sul centro di Beirut.

“Stasera porto al gabinetto un accordo di tregua in Libano con Hezbollah. La durata di questo accordo dipenderà da ciò che succederà sul terreno”, ha precisato Netanyahu. “Con una comprensione totale tra Israele e gli Stati Uniti, manteniamo la libertà militare completa” in Libano. Quanto durerà il cessate il fuoco in Libano “dipende da cosa succederà sul terreno: se Hezbollah si riarmerà, noi attaccheremo”, ha aggiunto il premier, sottolineando tuttavia che “Hezbollah non è più quello di prima, lo abbiamo riportato indietro di decenni”.

“Se Hezbollah viola l’accordo e tenterà di armarsi, colpiremo. Se tenterà di ricostruire infrastrutture terroristiche vicino al confine, colpiremo. Se lancerà razzi, se scaverà tunnel, se porterà un camion con missili, colpiremo”, ha detto il premier israeliano. “Perché fare una tregua adesso? Ci sono tre motivi: concentrarsi sulla minaccia iraniana; rinnovamento delle forze e rifornimento completo. E vi dico apertamente, ci sono stati grossi ritardi nella fornitura di armi e munizioni; terzo motivo, separare i fronti e isolare Hamas”, ha spiegato Netanyahu.

Il primo ministro libanese Najib Mikati ha chiesto che il cessate il fuoco in Libano tra Israele e Hezbollah venga “messo in atto immediatamente”. Secondo la tv libanese al-Jadid anche il primo ministro libanese Najib Mikati annuncerà l’accordo di cessate il fuoco, esprimerà le sue osservazioni e approverà pubblicamente l’intesa. Una fonte del governo libanese, ha affermato che la tregua tra Hezbollah e Israele entrerà in vigore domani mattina alle 10 ora locale, un’ora in meno in Italia. Lo riferiscono i media libanesi.

Il presidente americano Joe Biden terrà un discorso sulla tregua in Libano tra circa un’ora, alle 14.30 ora locale, le 20.30 in Italia. Lo riferisce la Casa Bianca. Gli Stati Uniti stanno discutendo con “i partner e le agenzie alleate se avere un ruolo di monitoraggio” sulla tregua tra Israele ed Hezbollah in Libano. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, in un briefing con la stampa. “Dobbiamo capire quale ruolo avrà il dipartimento della Difesa”, ha detto ancora.