Netanyahu silura Gallant e nomina Katz ministro Difesa. In migliaia protestano contro il licenziamento

Il primo ministro israeliano ha sollevato il ministro della Difesa Yoav Gallant dall’incarico e lo rimpiazzerà Katz. Opposizione si schiera con Gallant: “Israeliani scendete in piazza” e in migliaia protestano sotto la casa di Netanyahu

Lo riporta Haaretz. Subito dopo il siluramento del ministro della Difesa Yoav Gallant, migliaia di israeliani si sono radunati spontaneamente nei pressi della residenza privata del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. Times of Israel ha riferito di scontri tra la polizia e i manifestanti. Il giornale poco dopo pubblica il discorso che Gallant ha tenuto ierisera dopo il suo licenziamento: “Sono stato licenziato per aver chiesto il servizio militare israeliano per tutti, compresa la comunità ultraortodossa, un accordo sugli ostaggi e un’inchiesta sui fallimenti del 7 ottobre”.

Proteste sono arrivate dall’Hostages and Missing Families Forum, che ha condannato la rimozione del ministro della Difesa Yoav Gallant decisa da Netanyahu, definendolo una “diretta continuazione degli ‘sforzi’ per affossare l’accordo sugli ostaggi”. Secondo quanto riporta Times of Israel, il gruppo, che rappresenta le famiglie delle persone prese in ostaggio il 7 ottobre, ha chiesto al nuovo ministro della Difesa Israel Katz di “esprimere un impegno esplicito per la fine della guerra e di portare a termine un accordo globale per l’immediato ritorno di tutti i rapiti”. “Il licenziamento del ministro della Difesa è una sfortunata prova delle scarse priorità del governo israeliano”, ha commentato il gruppo in un tweet affermando che “gli obiettivi militari nella Striscia di Gaza sono stati raggiunti” e che Israele deve ora ottenere un “accordo globale per il rilascio di tutti i rapiti e la fine della guerra”.

Dura la reazione dell’opposizione israeliana che critica la decisione del premier Netanyahu di rimuovere dall’incarico il ministro della Difesa Yoav Gallant e di sostituirlo con il ministro degli Esteri Israel Katz. “Scendete in piazza“, ha twittato il presidente dei Democratici Yair Golan, “Netanyahu sta distruggendo Israele e solo noi possiamo salvarlo”. La decisione del premier è “politica a scapito della sicurezza nazionale”, ha commentato Benny Gantz, presidente di Unità nazionale ed ex membro del gabinetto di guerra di Netanyahu. “Non c’è nulla di basso in cui questo governo non possa sprofondare”, ha aggiunto il parlamentare di Unità nazionale Orit Farkash Hacohen.

Poco dopo l’appello migliaia di israeliani hanno sfondato le barriere di sicurezza e hanno manifestato davanti alla residenza del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, esprimendo la loro rabbia per il licenziamento del Ministro della Difesa Yoav Gallant. Anche Tel Aviv migliaia di persone hanno bloccato le strade e appiccato il fuoco. I manifestanti chiedono al successore di Gallant, Israel Katz, di dare priorità a un accordo sugli ostaggi per restituire i prigionieri ancora detenuti a Gaza.