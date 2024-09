Netanyahu smentisce Biden: “non c’è nessun accordo su un cessate il fuoco a Gaza”

L’amministrazione Biden e il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu sono nettamente in disaccordo sulle condizioni per raggiungere un accordo per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi

Lo ha affermato ieri, giovedì 5 agosto, Benjamin Netanyahu: è “inesatto” dire che una svolta sia vicina. “Non c’è un accordo in corso”, ha detto il premier israeliano in un’intervista a ‘Fox and Friends’. Il suo scetticismo pubblico arriva mentre i funzionari statunitensi hanno dichiarato di essere al lavoro su una proposta riveduta per affrontare le dispute rimanenti tra i leader israeliani e di Hamas, dopo che la scoperta nel fine settimana di sei ostaggi morti ha aggiunto urgenza ai colloqui.

Il tutto mentre il capo della diplomazia statunitense Antony Blinken ha esortato Israele e Hamas a finalizzare il cessate il fuoco a Gaza, confermando le valutazioni statunitensi secondo cui il 90% dell’accordo è pronto. subito smentite da Netanyahu. “Spetta davvero a entrambe le parti raggiungere un accordo sulle questioni rimanenti”, ha detto Blinken a una conferenza stampa ad Haiti. “Se riusciremo a raggiungere un cessate il fuoco a Gaza, potremo procedere verso la normalizzazione” tra Israele e l’Arabia Saudita, ha detto, entro la fine del mandato del Presidente Joe Biden, nel gennaio 2025.