New York. Omicidio Brian Thompson: “Negare, difendere, deporre”, le tre parole incise sulle pallottole del killer – Video

Un misterioso messaggio che ancora deve essere analizzato quello trovato sulle pallottole che hanno ucciso, a New York, Brian Thompson, il Ceo di United Healthcare: “Negare, difendere, deporre”

Brian Thompson, 50enne ceo del colosso assicurativo sanitario UnitedHealthcare, è stato colpito a morte al petto, a Manhattan nel cuore di New York, mentre si dirigeva a piedi all’hotel Hilton per partecipare ad una conferenza della società. Thompson, colpito al petto, è stato trasportato d’urgenza al Mount Sinai Hospital in condizioni critiche, dove è stato poi dichiarato morto. La UnitedHealth ha cancellato la giornata per gli investitori, dopo la notizia che l’amministratore delegato dell’azienda era morto.

La polizia ha il video dell’agguato tramite una registrazione delle telecamere di sorveglianza ed ha rilasciato un volantino con due immagini di identikit dell’uomo che ha sparato. Hanno anche parlato di una ricompensa di 10mila dollari per chiunque desse informazioni utili alle ricerche. Secondo quanto riferiscono le autorità il movente, al momento, rimane sconosciuto, così come l’identità dell’autore dell’omicidio, benché ne siano state diffuse le immagini.

La polizia ha avviato la caccia al killer avvalendosi dei dettagli svelate dalle immgini delle telecamere, l’uomo indossava una giacca color crema, una mascherina nera e uno zaino grigio. Secondo le prime ricostruzioni il killer stava aspettandoThompson, poi dopo avere sparato è fuggito armato verso est sulla Sixth Avenue. L’ipotesi è quella di un agguato ma non è ancora chiaro il movente. “Guardando il video, sembra che l’uomo sia abile nell’uso delle armi da fuoco, poiché è stato in grado di risolvere i malfunzionamenti abbastanza rapidamente”. Lo ha affermato il capo degli investigatori della polizia di New York Joseph Kenny

Sui social americani, intanto, circolano molte teorie a riguardo e in molti si riferiscono a un libro pubblicato nel 2010 dal professor Jay M. Feinman, esperto di diritto assicurativo, intitolato: “Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don’t Pay Claim and What You Can Do About” (Ritardare, negare, difendere: perché le compagnie assicurative non pagano i risarcimenti e cosa si può fare). Il libro di Feinman era estremamente critico con il settore assicurativo, accusato di negare richieste di risarcimento legittime.

E “Negare, difendere, deporre” sono le tre parole incise sulle pallottole, un misterioso messaggio che ancora deve essere analizzato. Il sospettato è stato descritto come un uomo bianco che indossava un giaccone color crema, una mascherina nera e scarpe da ginnastica bianche e nere. Testimoni hanno detto al Post che era stato notato mentre si aggirava nei pressi dell’hotel, sulla 6th Avenue. Secondo fonti citate dal quotidiano, quando ha visto Thompson ha iniziato a sparare da lontano, colpendolo più volte ed è poi fuggito attraverso il vicolo Ziegfeld, è montato su una bicicletta per allontanarsi dalla scena.

Thompson, che lavorava alla UnitedHealth da 20 anni, ha assunto il ruolo di CEO nel 2021 e aveva il suo quartier generale a Minnetonka, in Minnesota. Prima aveva lavorato per sei anni a Minneapolis presso PwC, una società di revisione e contabilità. In precedenza era stato a capo dei programmi governativi dell’azienda, tra cui Medicare e Retirement. UnitedHealth Group, che impiega oltre 100.000 persone in America, e’ al quarto posto nella classifica Fortune 500.