New York Post: Amministrazione Trump valuta “Ipotesi esilio Zelensky in Francia”

“Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pochi, se non nessuno, sostenitori nella cerchia ristretta del presidente Trump, e il peggioramento dei rapporti tra i due rischia di indebolire la posizione di Kiev nei colloqui di pace con la Russia e la soluzione migliore per il mondo è che vada immediatamente in Francia”

Lo scrive il New York Post citando una fonte vicina a Trump secondo cui Zelensky dovrebbe lasciare l’Ucraina e ”trasferirsi in esilio in Francia”.

A giocare contro il presidente ucraino c’è anche ”il peggioramento dei rapporti” con Trump che ”rischia di indebolire la posizione di Kiev nei colloqui di pace con la Russia”, aggiunge il New York Post citando fonti vicine al presidente americano Donald Trump.

Una fonte a conoscenza delle discussioni alla Casa Bianca ha inoltre dichiarato al Post: “Per me non è una novità. Ho sentito mesi fa che è giunto il momento di indire elezioni e di formare una nuova leadership” in Ucraina. Un’altra fonte vicina a Trump concorda e suggerisce che ”la soluzione migliore per Zelensky e per il mondo è che se ne vada immediatamente in Francia”.