New York Post, Trump: ho parlato con Putin per negoziare la fine della guerra

“Ho parlato al telefono con il presidente russo Vladimir Putin per cercare di negoziare la fine della guerra in Ucraina”

Lo ha detto il presidente americano Donald Trump al New York Post in un’intervista esclusiva a bordo dell’Air Force One. Trump, quando gli è stato chiesto quante volte i due leader si fossero già parlati ha risposto “Meglio non dirlo”. Secondo quanto scrive la testata, il tycoon crede che a Putin “importi” delle uccisioni sul campo di battaglia.

La giornalista del NYPost, Miranda Devine rivela tra le altre cose che Trump usa un grande cerotto color pelle sulla mano, a fronte di ‘così tante’ strette di mano, per coprire lividi e graffi causati dai suoi ‘entusiasti sostenitori’.

Trump ha anche affermato che Putin “Vuole vedere la gente smettere di morire”, aggiungendo che “Tutti quei morti. Giovani, persone bellissime. Sono come i tuoi figli, due milioni di loro… e senza motivo”.