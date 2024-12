New York Post, Trump: “Zelensky pronto per un cessate il fuoco. Sto lavorando per mettere fine a questa assurda guerra”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “è pronto per un cessate il fuoco e vuole fare la pace”

Lo scrive il New York Post che riporta quanto ha detto il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, interpellato sul suo incontro, sabato scorso, con il leader ucraino a Parigi. “Non abbiamo parlato dei dettagli – ha precisato Trump – pensa che sia giunto il momento”ed ha aggiunto che anche Putin dovrebbe pensare che sia

giunto il momento perché quando perdi 700.000 persone, è giunto il momento. Non finirà finché non ci sarà la pace”. Il presidente eletto ha quindi aggiunto di aver discusso con Zelensky di come mettere fine al conflitto in corso dal 2022: “Sto mettendo a punto un’idea su come mettere fine a questa assurda guerra”.

Prima di recarsi a Parigi, Trump, rispondendo a una domanda della giornalista Kristen Welker a Meet The Press, un talk show domenicale del network Nbc, ha affermato che prenderà “assolutamente” in considerazione l’uscita dalla Nato se l’alleanza non sarà vantaggiosa per gli Stati Uniti”. Poi alla domanda se l’Ucraina debba prepararsi a una riduzione degli aiuti statunitensi quando entrerà in carica il 20 gennaio ha risposto: “Sì certamente”.