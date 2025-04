New York Post, Waltz: “Gli Usa non possono più finanziare la sicurezza europea”

“Gli Stati Uniti non possono più finanziare la sicurezza dell’Europa a causa del miliardario debito pubblico di Washington, così anche la difesa dell’Ucraina deve essere guidata dall’Europa”

Lo ha affermato il Consigliere per la Sicurezza Nazionale statunitense, Mike Waltz in un’intervista al New York Post. “Gli Stati Uniti, con un debito di 33mila miliardi di dollari, non possono letteralmente più permettersi di sovvenzionare la sicurezza europea”. Waltz ha ricordato che diversi membri della Nato, in particolare Norvegia e Finlandia, hanno promesso di aumentare la spesa per la difesa ed hanno “intensificato” la loro condivisione degli oneri, mentre “altri, come Spagna e Canada, e persino i nostri buoni amici in Italia… sono semplicemente, tristemente insufficienti. Abbiamo ancora molta strada da fare e continueremo a chiedere ai nostri alleati di pagare la loro… giusta quota, di condividere questo onere”, ha aggiunto Waltz.

Nel frattempo, il Consigliere per la sicurezza nazionale statunitense ha osservato che spetta all'Europa fornire assistenza futura all'Ucraina. "Abbiamo chiarito che l'assistenza all'Ucraina in futuro dovrà essere guidata dall'Europa", ha detto Waltz.