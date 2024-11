New York Times: “Biden autorizza Kiev a uso missili lungo raggio in Russia” ma ci sono timori per risposta di Putin

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha autorizzato l’Ucraina a usare i missili a lungo raggio americani per colpire in Russia, ma ci sono timori per risposta di Putin Lo riporta il New York Times citando alcuni funzionari dell’amministrazione, secondo i quali i missili probabilmente saranno dispiegati all’inizio contro le truppe russe e nordcoreane in difesa delle forze ucraine nelle regione di Kursk. La decisione di Biden rappresenta una netta inversione nella politica americana e arriva a due mesi dall’insediamento del presidente-eletto Donald Trump. La mossa di consentire agli ucraini di usare i missili Atacms è in risposta alla decisione della Russia di coinvolgere le truppe nordcoreane nel conflitto, spiegano funzionari americani al New York Times, anche se la decisione non altererà l’esito della guerra, ma sicuramente alzerà la risposta della Russia L’obiettivo di Biden è di inviare un messaggio alla Corea del Nord. Secondo l’amministrazione, l’Ucraina potrebbe usare i missili inizialmente contro le truppe russe e nord coreane che minacciano le forze ucraine a Kursk, ma Biden potrebbe autorizzarne l’uso anche altrove. La decisione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di autorizzare l’Ucraina a usare i missili a lungo raggio, in grado di raggiungere la Russia, ha alzato la tensione alla Casa Bianca. Secondo il New York Times, alcuni rappresentanti del governo Usa hanno sostenuto di temere che l’uso di missili di questa capacità potrebbe spingere il presidente russo Vladimir Putin a una ritorsione contro gli Stati Uniti e gli alleati della coalizione. Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/