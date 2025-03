New York Times: dopo lo scontro di ieri Trump potrebbe decidere di interrompere anche gli aiuti indiretti a Kiev

Da ieri l’Ucraina non può più contare sull’invio delle armi americane, ma ora rischia anche di perdere l’appoggio indiretto tra cui la condivisione di informazioni di intelligence che gli hanno permesso di colpire il territorio russo in profondità

Lo riporta il New York Times, citando un funzionario dell’amministrazione statunitense, secondo cui il presidente Donald Trump, dopo quanto accaduto ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca, potrebbe decidere di interrompere all’Ucraina anche gli aiuti indiretti. Tra questi altri aiuti indiretti, il Nyt cita altri tipi di finanziamenti militari, l’addestramento di truppe e piloti ucraini e l’uso di una base militare Usa in Germania che ospita un call center che gestisce gli aiuti internazionali a Kiev.

Ieri un giornalista ha chiesto al presidente americano: continuerete a inviare armi all’Ucraina? La risposta è stata sfuggente, come spesso succede con la retorica istrionica di Donald Trump: “Invieremo altre armi in Ucraina. Ma non molte perché speriamo che la guerra finisca presto”. Ed è proprio questo il punto, Trump ha voluto lasciare intendere chela guerra finirà presto proprio perché all’Ucraina saranno inviate poche armi per difendersi? Zelensky ieri non ha firmato l’accordo per lo sfruttamento delle risorse minerarie ed ha chiesto garanzie sulla difesa della sicurezza del Paese, prima di firmare.

Da ieri sera il rischio che i negoziati Russia-Stati Uniti portino a un accordo sull’Ucraina senza l’Ucraina o addirittura senza Zelensky è più reale che mai. Ma per l’Ucraina potrebbe andare peggio, c’è infatti da capire cosa Washington concederà a Putin, che ha fatto sapere più volte che i territori annessi sia nel 2014 sia dal 24 febbraio 2022, non sono all’ordine delle trattative.

Da ieri di fatto l’Ucraina è ancora più dipendente dal sostegno dell’Europa. “Caro Zelensky e cari amici ucraini, non siete soli”. ha scritto il primo ministro polacco Donald Tusk, subito dopo l’incredibile scontro nello Studio Ovale tra Zelensky e Donald Trump ed anche con il vice presidente Vance. Una frase per dimostrare vicinanza in un momento difficile, ma che non porta nulla sul campo di battaglia.

La Polonia sin dallo scoppio della guerra è stato uno dei Paesi dell’Unione europea che ha appoggiato Zelensky con convinzione, ma la frase di Tusk, buona per il morale, fa sorgere la preoccupazione che l’Ucraina senza gli Usa non potrà resistere a lungo contro l’armata russa.