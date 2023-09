New York Times: è stato un missile ucraino che ha causato la strage al mercato di Kostiantynivka per errore

Il missile che ha fatto una strage al mercato di Kostiantynivka il 6 settembre uccidendo almeno 17 persone e ferendone oltre 30, non sarebbe stato lanciato dai russi, ma sarebbe un missile antiaereo ucraino finito fuori rotta per un un malfunzionamento del sistema di guida

Lo scrive il New York Times che pubblica una ricostruzione che dimostrerebbe come il missile arrivasse da nord-ovest, quindi dalle zone controllate da Kiev, e non dal settore occupato dai russi. I resoconti dei testimoni e l’analisi di video e frammenti di armi suggeriscono che un missile ucraino non è riuscito a colpire il bersaglio previsto ed è atterrato in una strada trafficata, con conseguenze devastanti.

L’attacco missilistico del 6 settembre su Kostiantynivka, nell’Ucraina orientale, è stato uno dei più mortali avvenuti nel paese negli ultimi mesi, uccidendo 17 civili e ferendone più di 30. Il carico utile di frammenti metallici dell’arma ha colpito un mercato, perforando finestre e muri e ferendo alcune vittime in modo irriconoscibile.

Meno di due ore dopo, il presidente Volodymyr Zelenskyj ha accusato i “terroristi” russi dell’attacco, e molti media hanno seguito l’esempio. Ma le prove raccolte e analizzate dal New York Times, inclusi frammenti di missili, immagini satellitari, resoconti di testimoni e post sui social media, suggeriscono fortemente che l’attacco catastrofico sia stato il risultato di un missile di difesa aerea ucraino errante, lanciato da un sistema di lancio Buk.

L’attacco dunque sarebbe stato un tragico incidente. Gli esperti di difesa aerea affermano che missili come quello lanciato sul mercato possono andare fuori rotta per una serie di ragioni, tra cui un malfunzionamento elettronico o una pinna di guida danneggiata o tranciata al momento del lancio.

Il probabile fallimento del missile è avvenuto nel mezzo delle battaglie avanti e indietro comuni nell’area circostante. Le forze russe hanno bombardato Kostiantynivka la notte prima; Il fuoco dell’artiglieria ucraina proveniente dalla città è stato segnalato in un gruppo Telegram locale pochi minuti prima della strage nel mercato.

Inizialmente le autorità ucraine hanno cercato di impedire ai giornalisti del Times di accedere ai detriti missilistici e all’area di impatto subito dopo l’attacco, ma poi sono riusciti ad arrivare sulla scena, a intervistare i testimoni e a raccogliere i resti dell’arma utilizzata.

Le riprese delle telecamere di sicurezza mostrano che il missile è volato su Kostiantynivka dalla direzione del territorio controllato dall’Ucraina, non da dietro le linee russe. Quando si sente il suono del missile in avvicinamento, almeno quattro pedoni sembrano girare contemporaneamente la testa verso il suono in arrivo. Sono rivolti verso la telecamera, in direzione del territorio controllato dall’Ucraina. Qualche istante prima che colpisca, il riflesso del missile è visibile mentre passa sopra due auto parcheggiate, mostrando che viaggia da nord-ovest.