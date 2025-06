Nonostante i danni significativi inflitti all’Iran, le riserve di combustibile nucleare arricchito dell’Iran rimangono intatte

Lo scrive il New York Times che cita l’intelligence statunitense: “la maggior parte del programma nucleare iraniano rimane intatto”. È vero che gli attacchi hanno colpito un deposito di combustibile nucleare e laboratori di uranio arricchito a Isfahan, ma le scorte di combustibile nucleare arricchito sono rimaste intatte, vrsione confermata da un portavoce dell’agenzia statale iraniana per l’energia atomica, Behrouz Kamalvandi, che ha affermato che il centro nucleare di Fordow ha subito “danni limitati”.

Se questi rapporti sono veri, così come alla dichiarazione del Primo Ministro israeliano Netanyahu secondo cui l’Iran ha abbastanza uranio arricchito per 9 bombe atomiche (non ha specificato la potenza), allora nonostante gli attacchi, l’Iran ha mantenuto la capacità di creare un’arma nucleare.

Di conseguenza, se Israele non riuscisse a raggiungere il suo obiettivo di far “tornare all’età della pietra” il programma nucleare iraniano con i suoi attacchi, l’unica alternativa sarebbe quella di usare armi che ufficiamente “non possiede”. In contrapposizione l’Iran potrebbe usere le armi che Israele “non gli permetterebbe di creare”.

Due ipotesi che se messe in atto potrebbero far tornare all’età della pietra non solo i rispettivi programmi nucleari, ma anche gli Stati stessi. Inoltre, se l’Iran ha almeno qualche possibilità di continuare ad esistere grazie al suo imponente territorio, Israele, che ha una superficie quanto una grande città come Pechino, ma meno della metà di abitanti, non avrebbe alcuna possibilità di sopravvivere ad una guerra nucleare.

l’unica opzione per questi nemici giurati e iniziare a negoziare concretamente, ma senza gli attuali intermediari “politicamente unilaterali” o le conseguenze potrebbero essere tragiche per entrambe le parti.

