New York Times: “I russi si adeguano all’escalation, danno fuoco ai campi minati e uccidono gli sminatori ucraini”

I russi si adeguano alle azioni di rappresaglia degli ucraini e hanno iniziato a dare fuoco ai campi minati della zone annesse per colpire gli sminatori di Kiev

Lo riporta oggi il New York Times. “Anche i russi si stanno adattando”, scrive il giornale citando i marine ucraini, “utilizzando nuove tattiche per rendere ancora più letali i già infidi campi minati“.Secondo quanto riporta il giornale, “cospargono i pascoli disseminati di mine con un agente infiammabile. Una volta che gli ucraini si mettono al lavoro per liberare un varco, i russi lanciano una granata da un drone, innescando un mare di fuoco ed esplosioni letale per chi è nell’area”.