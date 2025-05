New York Times: il memorandum ucraino sulla risoluzione del conflitto prevede un cessate il fuoco su terra, mare e cielo

“Il memorandum include disposizioni per un cessate il fuoco sulla terraferma, in mare e in aria, e il monitoraggio sarà effettuato da partner internazionali”

Lo scrive il New York Times, citando un funzionario ucraino rimasto anonimo, che ha riferito sul contenuto di un memorandum sulla risoluzione del conflitto che Kiev presenterà ai negoziatori russi, lunedì 2 giugno a Istanbul. dove si terrà il secondo round di negoziati tra Russia e Ucraina. Anche Mosca presenterà un memorandum sul trattato di pace, ma non ha svelato il contenuto. L’unica certezza è che saranno inclusi tutti gli aspetti per risolvere le cause profonde del conflitto.

La composizione della delegazione russa sarà la stessa del turno precedente: l’assistente del presidente Vladimir Medinsky, il vice capo del Ministero degli Affari Esteri Mikhail Galuzin, il capo della Direzione principale dell’intelligence dello Stato maggiore delle Forze armate russe Igor Kostyukov e il vice ministro della Difesa Alexander Fomin.

Il primo incontro si è svolto il 16 maggio a Istanbul ed stato il primo in tre anni tra i rappresentanti di Mosca e Kiev. In quell’occasione le parti concordarono di procedere a uno scambio di prigionieri su larga scala (1000 a 1000) e di presentare una visione delle possibilità di una futura tregua. Lo scambio di prigionieri è stato completato.

