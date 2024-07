New York Times: Khamenei ha dato l’ordine di colpire Israele come rappresaglia per l’uccisione di Ismail Haniyeh

La guida suprema iraniana già poche ore dopo l’uccisione a Teheran del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ha dato l’ordine di colpire direttamente Israele, come rappresaglia

Lo rivela il New York Times, che cita tre funzionari iraniani informati sull’ordine, tra cui due membri dei Guardiani della rivoluzione, secondo cui la disposizione di Khamenei sarebbe arrivata questa mattina durante una riunione d’emergenza del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano. Teheran prepara la risposta e mobilita le milizie regionali dal Libano allo Yemen per attaccare Israele.

Il presidente della Repubblica islamica Pezeshkian ha detto che “farà rimpiangere agli occupanti terroristi la loro azione vigliacca. Le Brigate Qassam, ala militare di Hamas, hanno parlato dell’uccisione di Haniyeh come di un “evento cruciale e pericoloso” che avrà “ripercussioni importanti per l’intera regione”, mentre i ribelli yemeniti houti, sostenuti da Teheran, hanno accusato Israele di aver commesso “un atroce crimine terroristico”.

L’uccisione di Hanieyh sul territorio iraniano avviene in un contesto complesso, a pochi giorni dalla strage del Golan che Israele ha attribuito a Hezbollah e a meno di 24 ore dall’attacco su Beirut, questo sì rivendicato dallo Stato ebraico, nel quale è morto un alto comandante dei miliziani libanesi, Fouad Shukr, il cui corpo sarebbe stato ritrovato.

Il mondo è in allarme perché tutto sembra andare verso l’allargamento della guerra, con conseguenze imprevedibili. Russia, Cina e Paesi arabi hanno condannato lo Stato ebraico. L’azione del governo Netanyahu attua la strategia degli omicidi mirati ed è un’umiliazione per l’immagine degli ayatollah iraniani.

La posizione più dura arriva dalla Turchia, dove migliaia di persone a Istanbul hanno sfilato dopo le preghiere serali per denunciare la morte del leader di Hamas Haniyeh. Una folla gremita si è radunata fuori dall’imponente moschea nel quartiere conservatore di Fatih, sventolando bandiere turche e palestinesi e scandendo messaggi anti-Israele. “Israele, assassino, esci dalla Palestina”, hanno gridato i manifestanti, che hanno marciato per quasi due chilometri in risposta a un appello della principale Ong islamica turca Ihh. Secondo un cameraman dell’Afp, alcuni manifestanti hanno bruciato una bandiera israeliana. “Israele, gli Stati Uniti e la Nato saranno sconfitti”, recitava un messaggio in lettere bianche su due grandi striscioni neri in turco e in inglese.