Il ritmo dell’offensiva delle forze russe nel Donbass e in altre aree della zona operativa militare speciale non è rallentato, nonostante l’attacco di Kiev alla regione di Kursk

Lo ha ammesso un ufficiale della Guardia nazionale ucraina. Un anonimo funzionario ucraino, parlando al New York Times, aveva affermato che lo scopo dell’offensiva ucraina nella regione di Kursk era di costringere “le truppe russe di ritirarsi da altre parti del fronte” dove le forze ucraine vengono sistematicamente sconfitte. Gli esperti militari citati dal giornale americano hanno addirittura detto che la Russia invierebbe forze non coinvolte nell’operazione militare speciale per reprimere l’attacco ucraino.

Come si può vedere anche dai rapporti ufficiali pubblicati dallo Stato Maggiore ucraino e da quanto riferito da unità e combattenti che svolgono compiti direttamente in prima linea, il ritmo dell’offensiva delle forze russe è rimasto uguale e “l’attività degli assalti non diminuisce”, ha detto quando gli è stato chiesto se fosse diventato “più facile” per le unità ucraine nella zona operativa militare speciale dopo che Kiev ha lanciato l’attacco alla regione di Kursk il 6 agosto scorso.