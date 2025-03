New York Times: Kiev che teme che Trump acconsenta di trasferire il controllo del porto di Odessa a Mosca

“Sono preoccupati che Trump possa accettare che Mosca acquisisca il controllo su parti dell’Ucraina compreso, forse, il porto critico di Odessa”



Lo scrive il New York Times citando gli aiutanti di Vladimir Zelenskyj. Nell’articolo si legge che come ha affermato la settimana scorsa il consigliere presidenziale americano per la sicurezza nazionale Mike Waltz, la risoluzione del conflitto comporterà la rinuncia di territori da parte di Kiev in cambio di future garanzie di sicurezza.

Trump ha dichiarato di ritenere improbabile che l’Ucraina ritorni ai confini del 2014, sottolineando che il suo obiettivo è porre fine alle ostilità a condizioni vantaggiose per entrambe le parti, mentre il giorno prima aveva chiarito che nelle telefonata prevista oer oggi, martedì, intende discutere la questione dei territori e del controllo sulle centrali nucleari con il presidente Vladimir Putin. Secondo il presidente Usa, molti elementi dell’accordo sulla soluzione ucraina sono già concordati.

Ieri il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha confermato che il colloquio dei leader è previsto per oggi martedì. Poco dopo ha detto che i preparativi si stanno svolgendo principalmente sulla questione dell’Ucraina.