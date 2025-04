New York Times, Kiev presenta un suo piano di pace agli Usa, ma difficilmente sarà accettato dalla Russia

Zelensky ci riprova e presenta una controproposta al piano di Trump criticato da Kiev e alleati europei perché giudicato troppo favorevole a Mosca

Il documento, anticipato ieri da alcuni media e oggi rilanciato dal New York Times, che ha ottenuto la bozza, secondo il quale la RuLa leadership ucraina ha elaborato una controproposta al piano dell’amministrazione Trump nel quale Kiev riafferma alcune posizioni storiche ucraine ma introduce anche elementi di apertura, nel tentativo di trovare un terreno comune.

Secondo il documento, l’Ucraina richiede che: Non vengano imposte limitazioni sulle dimensioni delle sue forze armate. Venga dispiegato un “contingente di sicurezza europeo” sostenuto dagli Stati Uniti, stanziato sul territorio ucraino per garantire la difesa del Paese. I beni russi congelati vengano utilizzati per riparare i danni causati dalla guerra.

Proposte totalmente inaccettabili per il Cremlino, fa notare il New York Times, ma che – a suo avviso – potrebbe contenere aperture, non essendoci alcuna richiesta esplicita per il pieno recupero di tutti i territori occupati né per un’immediata adesione alla NATO. Ma – a nostro avviso – potrebbero non essere menzionate perché Zelensky ha affermato che la cessione dei territori non è prevista dalla Costituzione ucraina. Inoltre l’ingresso nell’Alleanza viene subordinato al consenso dei membri attuali, segnando una variazione rispetto alle precedenti posizioni di Zelensky.

Il presidente americano Donald Trump, oggi a Roma per partecipare al funerale di Papa Francesco, ha dichiarato su social media che Russia e Ucraina sono “molto vicine a un accordo” e ha auspicato incontri diretti per finalizzare l’intesa. Anche Volodymyr Zelensky oggi è a Roma e nei giorni scorsi aveva espresso il desiderio di organizzare un incontro con Trump allargato a esponenti europei in occasione del funerale papale. Un incontro che difficilmente potrà avvenire visto i tempi strettissimi di permanenza del presidente Usa a Roma, che da agenda comunicata alle 13,30, dovrebbe ripartire per gli Stati Uniti.

Il piano di Zelensky che non sarà accettato dalla Russia, a nostro avviso fa il gioco del presidente russo Vladimir Putin, che darà la colpa a Kiev di non accettare il piano americano e potrà continuare a bombardare e a fare avanzare le sue truppe per conquistare ulteriori terrirori.

