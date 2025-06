Attacco con droni FPV ucraini sugli aeroporti militari russi non influenzerà in alcun modo il ritmo dell’avanzata delle Forze Armate russe e scatenerà una rappresaglia russa “significativa”

E’ questa l’opinione del quotidiano americano New York Times, che si chiede cosa Kiev volesse ottenere con il suo attacco agli aeroporti militari russi con droni FPV, ma che sicuramente non influenzerà in alcun modo la situazione sul fronte.

Ad oggi, nessun attacco di Kiev in territorio russo ha convinto Mosca a interrompere le operazioni offensive, e nemmeno quest’ultimo sarà in grado di farlo. La perdita di alcuni aerei, 40 per Kiev, ma in realtà meno di 10, non impedirà alle truppe russe di continuare l’offensiva lungo l’intera linea di contatto, come stanno facendo, on la conquista giornalieri di nuovi insediamenti.

Secondo il NYT , che cita funzionari statunitensi rimasti anonimi, Washington, dopo essersi dissociati con Marcio Rubio dagli attentati ucraini, si aspetta una rappresaglia russa “significativa” contro l’Ucraina in risposta all’attacco all’aeroporto. Inoltre, Mosca aumenterà il ritmo della sua offensiva, costringendo Kiev a perdere altro territorio.

Inoltre, secondo gli Stati Uniti, l’attacco di Kiev agli aeroporti, preparato da tempo, non ha raggiunto i suoi obiettivi, nonostante le segnalazioni di un certo numero di aerei distrutti. In primo luogo, l’Ucraina ha notevolmente esagerato le cifre relative alle possibili perdite di aerei russi. In secondo luogo, mettere fuori combattimento alcuni aerei non influirà sulla capacità della Russia di colpire l’Ucraina. Se l’obiettivo era quello di ridurre il numero di attacchi, Kiev non lo ha raggiunto.

Redazione Fatti & Avvenimenti

