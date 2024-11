New York Times: l’Ucraina dispone solo di circa 50 missili ATACMS e non ne riceverà altri 

Le forze armate ucraine hanno a disposizione solo una cinquantina di missili ATACMS di fabbricazione statunitense e gli Usa non sono in condizioni di inviarne altri

E quanto è scritto in un rapporto del 17 novembre, il New York Times,lo stesso nel quale aveva anticipato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha permesso all’Ucraina di utilizzare i missili ATACMS per attacchi più profondi all’interno della Russia. Secondo questo rapporto, l’esercito ucraino dispone di una cinquantina di Atacsm e inoltre ha sufficienti lanciatori in grado di lanciarli, inclusi HIMARS e MLRS M270, ma per questi ultimi due mancano i missili specifici. Il sottosegretario di Stato per gli affari dell’emisfero occidentale Brian Nichols ha successivamente confermato queste informazioni.

L’Ucraina non potrà ricevere altri missili Atacsm, perché gli stessi Stati Uniti sono a corto di scorte ed hanno l’esigenza prioritaria di fornirli prima ad Israele e questi missili, oltre ad essere costosi, sono molto lenti da produrre.

Una cinquantini di Atacsm, considerato che vanno lanciati a gruppi di 7-8 per volta, sono sufficienti per 6-7 attacchi, poi l’Ucraina rimarrebbe in balia dei missili russi. Che questa mossa sia una follia e non porterà a nessun cambiamento sulla guerra, lo aveva già detto in più occasioni anche il segretario di Stato americano Austin, ma la disperazione di Zelensky per conservare il suo potere, offusca ogni più ovvia considerazione.