New York Times, nuova proposta Trump su terre rare: “Kiev ci ridia tutti i soldi con interessi del 4% e senza garanzie di sicurezza”

Trump ha inviato a Zelensky una nuova proposta di accordo sulle “terre rare” che replica le richieste finanziarie precedenti già respinta dall’Ucraina e anzi ne aggiunge di nuove, molto gravose e non c’è menzione di garanzie sulla sicurezza

Lo riporta il New York Times. Secondo tre attuali ed ex funzionari di Kiev che hanno esaminato la bozza, la nuova proposta di fatto replica la richiesta precedente di Donald Trump, ribadendo che l’Ucraina restituisca agli Stati Uniti i miliardi ricevuti sotto forma di aiuti militari e finanziari dall’inizio della guerra con la Russia nel 2022. Inoltre anche in questa proposta non sono menzionate garanzie di sicurezza per l’Ucraina, richiesta che Zelensky reputa inrinuciabile e sulla quale aveva insistito riuscendo a farla includere in una bozza nel mese di febbraio.

Kiev al momento non ha ancora detto no, ma le condizioni della nuova proposta sono difficili da accettare per il presidente ucraino, che giovedì a Parigi si è limitato a dire che la nuova proposta richiedeva uno “studio dettagliato”. “Non vogliamo inviare alcun segnale che potrebbe portare gli Stati Uniti a interrompere gli aiuti all’Ucraina”, ha aggiunto. Parole di circostanza per evitare di irritare la Casa Bianca, che il mese scorso aveva temporaneamente sospeso gli aiuti militari al paese.

Sulla nuova proposta Usa è intervenuto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev co un post impietoso su X: «Scacco matto da Trump a Zelensky, se firma sulle terre rare farà la fine di Mussolini”

“Gli americani hanno presentato un’eccellente bozza di accordo sulle materie prime al maniaco di Kiev. Se il regime di Kiev lo approva, il tossicodipendente e soci saranno impiccati a piazza Maidan, come Mussolini”, ha scritto Medvedev su X. Un attaccato a Zelensky che non è una novità: “Se lo rifiuta, gli Stati Uniti azzereranno il regime di Bandera – commenta riferendosi al nazionalista ucraino Stepan Bandera -. Scacco matto”.

Leggendo i particolari della nuova proposta, come nella precedente, Kiev dovrebbe contribuire a un fondo di investimento controllato dagli Stati Uniti con metà delle sue entrate derivanti da progetti sulle risorse naturali e dalle infrastrutture correlate come porti e oleodotti. Il profitto del fondo verrebbe reinvestito in progetti ucraini, sebbene la quota esatta di tale profitto rimanga poco chiara. Inoltre specifica il modo in cui verranno ripartiti i profitti: Washington avrebbe diritto a incassare tutti i profitti dal fondo finché Kiev non restituisse almeno l’equivalente degli aiuti ricevuti dagli Stati Uniti durante la guerra, più un interesse annuo del 4%. Gli Stati Uniti manterrebbero anche un “diritto di prima offerta” sui nuovi progetti e il potere di porre il veto sulle vendite di risorse ucraine a paesi terzi. E nel primo anno dell’intesa all’Ucraina sarebbe proibito offrire progetti di investimento a terzi con condizioni finanziarie o economiche migliori di quelle offerte agli Stati Uniti.

La nuova proposta delinea anche i dettagli del ruolo dell’International Development Finance Corporation, un’agenzia governativa statunitense responsabile degli investimenti in aziende e progetti all’estero. L’agenzia controllerà il fondo nominando tre membri del consiglio, mentre l’Ucraina ne avrà solo due. L’agenzia supervisionerà anche ogni progetto in cui vengono investiti i guadagni del fondo.

