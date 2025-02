New York Times: Trump in cambio di Fogel libera il russo Alexander Vinnik, colpevole di cospirazione per riciclaggio

L’amministrazione Trump sta liberando il russo Alexander Vinnik, condannato per riciclaggio di denaro, come scambio per la liberazione dell’insegnante americano Marc Fogel condannato a 14 anni per possesso di droga

Lo scrive il New York Times, citando un funzionario statunitense a conoscenza della questione. Alexander Vinnik, l’anno scorso si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, fu arrestato in Grecia nel 2017 con l’accusa di aver riciclato 4 miliardi di dollari in Bitcoin.

Dopo l’arresto nel 2018 fu estradato negli Usa , dove lo scorso anno si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, già ieri aveva annunciato che gli Stati Uniti avrebbero rilasciato un cittadino russo in carcere dopo il rilascio del cittadino Usa Fogel. “Il risultato dei contatti” fra Russia e Stati Uniti “è stato il rilascio di Fogel, così come di uno dei cittadini della Federazione Russa attualmente detenuti negli Stati Uniti d’America. Questo cittadino della Federazione Russa sarà riportato in Russia nei prossimi giorni”, aveva dichiarato Peskov.

Alla domanda se il cittadino russo fosse Alexander Vinnik, arrestato nel 2017 in Grecia su richiesta degli Stati Uniti con l’accusa di frode in criptovalute, Peskov ha risposto che il nome dell’uomo sarebbe stato annunciato al suo ritorno in Russia.