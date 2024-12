New York Times: truppe Israeliane entrano in Siria. Biden: “fermeremo l’Isis”. Iran: “Crisi andrà oltre il controllo Usa”

L’esercito israeliano ha varcato la zona smilitarizzata al confine tra lo Stato ebraico e Siria durante il fine settimana

Lo riferiscono due funzionari israeliani, citati dal New York Times, aggiungendo che sarebbe che primo ingresso esplicito di Israele in Siria dalla guerra del 1973. Il presunto dispiegamento israeliano sarebbe avvenuto dopo l’operazione lampo dei gruppi ribelli che ha portato alla cacciata del presidente Bashar al-Assad dalla Siria. Ciò ha spinto gli Stati vicini a prepararsi a una maggiore instabilità regionale. Le forze israeliane, in particolare, avrebbero preso il controllo della vetta del Monte Hermon sul lato siriano del confine, così come di diversi altri luoghi considerati essenziali per stabilizzare il controllo dell’area.

A parziale conferma della presunta entrata in Siria degli israeliani, arriva la dichiarazione del presidente americano Joe Biden: “Gli Usa non permetteranno all’Isis di ristabilire le proprie capacità in Siria”. Biden parlando alla Casa Bianca ha affermato: “Siamo consapevoli del fatto che l’isis cercherà di approfittare di qualsiasi vuoto per ristabilire le proprie capacità (in Siria, ndr)…: non lo permetteremo”, ha affermato il presidente.

Il presidente uscente degli Stati Uniti, ha anche confermato che ieri “le forze statunitensi hanno condotto decine di attacchi aerei di precisione in Siria, colpendo accampamenti dell’isis e operatori dell’isis”. Secondo il Pentagono, sono stati effettuati raid aerei contro “oltre 75 obiettivi” legati al cosiddetto Stato islamico nel Paese.

Ma l’ambasciatore iraniano in Siria Hossein Akbari ha avvertito che la caduta in Siria del regime di Bashar al-Assad andrà oltre il controllo americano nella regione e potrebbe portare a un conflitto che coinvolgerà altri Paesi, tra cui la Turchia. “Credo – ha dichiarato parlando all’agenzia di stampa di stato, l’iraniana Irna – che gli sviluppi nella regione andranno oltre il controllo americano e potrebbero seriamente scombussolare obiettivi strategici”. Il diplomatico ha spiegato che il governo Assad, sostenuto da Teheran, aveva “creato un complesso allineamento tra forze a nord e a sud della Siria, che potrebbero portare a conflitti tra alcuni Paesi islamici e arabi e la Turchia”.