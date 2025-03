New York Times. Usa direttamente “Coinvolti nel conflitto in Ucraina” fino all’invasone del Kursk, volevano sconfiggere la Russia ma hanno perso

L’inchiesta del New York Times rivela che l’America di Biden era coinvolta nella guerra in Ucraina direttamente e l’obiettivo era di infliggere una sconfitta umiliante alla Russia… ma ha perso e si è rischiata la guerra atomica

Il quotidiano newyorkese parte dall’intesa nata in Germania, e arriva alle tensioni scoppiate dopo l’invasione nel Kursk che gli ucraino hanno avviato senza avvisare gli Usa. Con l’arriva di Donald Trump, il Pentagono con notevole trasparenza ha reso pubblico l’inventario della gamma di armamenti da 66,5 miliardi di dollari che gli Usa hanno fornito all’Ucraina, comprensivo dell’ultimo conteggio dei più di mezzo miliardo di proiettili e granate per armi leggere, 10.000 armi anticarro Javelin, 3.000 sistemi antiaerei Stinger, 272 obici, 76 carri armati, 40 sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità, 20 elicotteri Mi-17 e tre batterie di difesa aerea Patriot. Un’enormità di materiale bellico che però non è servito a sconfiggere la Russia, ma che ha rischiato di innervosire il presidente russo Vladim Putin che più volte ha pensato di usare l’arma nucleare.

L’inchiesta del New York Times, articolo che evidenza, scritto guardando con favore alla parte americana, rivela che gli Stati uniti non solo sono stati direttamente impegnati nella guerra, ma anzi erano stata la spina dorsale delle operazioni militari ucraine. Secondo i conteggi degli Stati Uniti, non verificati, più di 700.000 soldati russi sono stati uccisi o feriti. L’Ucraina ha stimato il numero delle vittime a 435.000. Nel centro di comando della missione di Wiesbaden, ufficiali americani e ucraini pianificavano le controffensive di Kiev. Un vasto sforzo di raccolta di informazioni da parte degli americani ha guidato la strategia di battaglia generale e ha convogliato informazioni precise sui bersagli ai soldati ucraini sul campo.

Un capo dell’intelligence europea ha ricordato di essere rimasto sorpreso nello scoprire quanto profondamente i suoi omologhi della NATO fossero diventati invischiati nelle operazioni ucraine. “Adesso fanno parte della catena di morte”, ha detto.

L’idea guida della partnership tra Ucraina e Usa era che questa stretta cooperazione avrebbe potuto consentire agli ucraini di compiere la più improbabile delle imprese: infliggere un duro colpo ai russi. E nei primi mesi della guerra, sembrava un’obiettivo a portata di mano. Una prima prova di fattibilità – scrive il NYT – è stata una campagna contro uno dei gruppi di battaglia più temuti della Russia, il 58° esercito di armi combinate. A metà del 2022, utilizzando informazioni di intelligence e di targeting americane, gli ucraini hanno scatenato una raffica di razzi contro il quartier generale del 58° nella regione di Kherson, uccidendo generali e ufficiali di stato maggiore al suo interno. Più e più volte, il gruppo si è stabilito in un’altra posizione; ogni volta, gli americani l’hanno trovata e gli ucraini l’hanno distrutta.

Altro obiettivo dell’Allenza è stato il porto di Sebastopoli in Crimea, dove la flotta russa del Mar Nero ha caricato missili destinati a obiettivi ucraini su navi da guerra e sottomarini, attaccati con il supporto della Central Intelligence Agency, grazia al quale sono state danneggiate diverse navi da guerra russe.

Per aiutare e guidare gli ucraini a usare il loro nuovo arsenale gli americani hanno lanciato la ‘Task Force Dragon’ che, durante il primo anno di guerra, ha supervisionato virtualmente ogni raid con gli Himars segnalando dove colpire, i “cosiddetti punti di interesse”.

Con il passare dei mesi i rapporti si sono stretti sempre di più, ma poi l’amministrazione Biden, non riuscendo a fermare i russi, si è trovata costretta a eliminare diverse delle linee rosse che aveva imposto all’inizio. Una è rimasta però fissa: gli Stati Uniti non hanno condivisione informazioni di intelligence sulle posizioni dei leader russi “strategici”, come il capo delle forze armate, il generale Valery Gerasimov e questo solo perché il rischio della guerra atomica sarebbe stato troppo alto.

Fra le linee rosse che Biden ha rimosso progressivamente c’è stata quella di consentire a un gruppo di consiglieri militari americani di viaggiare a Kiev e la condivisione di informazioni sulla Crimea. Nel 2024 americani e ucraini hanno messo a punto insieme l’Operation Lunar Hail’ per attaccare target militari russi in Crimea. Nella primavera del 2024 è caduta anche una delle linee rosse più importanti, quella con il confine della Russia e ai militari americani di Wiesbaden è stato consentito di fornire coordinate precise a Kiev per colpire un’area limitata all’interno della Russia.

Inoltre nello stesso periodo alla Cia è stato consentito di fornire intelligence su target sul territorio russo. La stretta cooperazione – ricostruisce il New York Times – è saltata quando Zelensky decise in gran segreto, nell’estate del 2024, l’invasione del territorio russo di Kursksenza avvisare gli Usa. I rapporti si raffreddarono ma restarono forti e leali.

A novembre Trump vinse le elezioni, mettendo fine a tutto quanto Biden aveva costruito. Il nuovo presidente, preso atto che nonostante la mole di soldi e armi Intelligence e quant’altro impiegato in Ucraina, i Russi hanno vinto la guerra e continuano ad avanzare e sta cercando di imporre almeno un cessate il fuoco.

Pubblicità Pubblicità