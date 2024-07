 Nicolas Cage si scusa con i fans: “Non potrò essere a Taormina per problemi personali”

Nicolas Cage si scusa con un video messaggio annunciando che ha cancellato la presenza al Taormina Film Festival, dove era stato invitato “per motivi familiari”

“Taormina sono dispiaciuto di non poter essere lì. Spero che vi piaccia il film, Lorcan è grande regista e un amico e sono sicuro che vi divertirete guardandolo. Qualcosa sta succedendo a casa e quindi non sono in grado di potere andare a nessun evento in questo momento”. Il video messaggio è stato proiettato prima della visione del film The Surfer, in arrivo nelle sale italiane, accompagnato dal regista Lorcan Finnegan.

I problemi familiari a cui si riferisce l’attore, riguardano il figlio primogenito Weston Coppola Cage, 33 anni, avuto da Cage con Christina Fulton. Il giovane soffre di disturbi psichici e dipendenze da sostanze stupefacenti (e in passato avrebbe anche aggredito la madre), secondo la polizia di Los Angeles qualche giorno fa avrebbe preso a pugni due persone causando lesioni. Weston si è poi consegnato agli agenti ed è stato rilasciato dietro una cauzione di 150.000 dollari.