Nicosia (EN). Cade mentre attraversa la strada e viene travolto da un furgone: muore un 54enne

Un tragico incidente mortale si è verificato nella mattinata di oggi: un 54enne è morto travolto da un furgone



È accaduto intorno alle 10 in via Bernardo di Falco, nei pressi dell’ufficio postale a Nicosia in provincia di Enna. La vittima è Pino Casabona di 54 anni. Secondo una prima ricostruzione, ma la dinamica dell’incidente è in corso di accertamento, l’uomo stava attraversando la strada, quando, pare sia scivolato finendo a terra, proprio in quel momento è sopraggiunto un furgone che non ha potuto evitarlo, travolgendolo. L’impatto per il 54enne è stato fatale.

Pino Casabona era sposato e padre di due figli. A Nicosia era molto conosciuto in quanto da decenni si occupava di organizzare spettacoli, manifestazioni di piazza ed era una voce storica delle radio locali.

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla Polizia stradale e dai vigili urbani.