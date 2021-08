Nicosia (EN). Padre e figlia morti di covid nonostante avessero ricevuto la prima dose di vaccino

Padre e figlia, nonostante avessero ricevuto la prima dose di vaccino, muoiono di Covid a pochi giorni l’uno dall’altra. Il sindaco vieta tutte manifestazioni pubbliche

La tragedia si è consumata a Nicosia, grosso centro dell’ennese. Le vittime sono Gioacchino Venuta di 82 anni, deceduto il 16 agosto scorso e la figlia Annamaria, di 48 anni, dipendente comunale in pensione, deceduta mercoledì 18. I due sono morti per complicanze derivate dal Covid, nonostante il mese scorso entrambi avevano già ricevuto la prima dose di vaccino.

Nicosia è scossa da questa vicenda, anche in considerazione che la città al momento conta oltre attuali 50 positivi al virus e il sindaco Luigi Bonelli preso atto della diffusione della variante Delta in città ha invitato la popolazione “alla massima attenzione e rispetto delle regole. Le rilevazioni di positività delle ultime due settimane testimoniano un incremento legato indiscutibilmente ad eventi con notevole numero di partecipanti e di fenomeni incontrollati di assembramento (quali, ad esempio, compleanni, matrimoni, lauree e similari e manifestazioni pubbliche in genere) che amplificano la potenzialità diffusiva e contagiosa del virus”.



Inoltre il primo cittadino dopo questa vicenda ha vietato ogni manifestazioni pubblica, spettacoli, eventi, feste anche religiose (in luogo pubblico), revocando ogni autorizzazione già concessa fino al 31 agosto. Vietata la diffusione musicale fuori dai pubblici esercizi, sospeso il mercato settimanale, eccetto che per prodotti alimentari. C’è poi il divieto di assembramenti nei luoghi pubblici, anche in prossimità di bar e ristoranti, dove si potrà sostare solo nei limiti di disponibilità di posti a sedere e in piedi, in attesa di sedersi, indossando la mascherina.

