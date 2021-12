Niscemi, 4 giovani si schiantano su un muretto: 3 muoiono sul colpo, il quarto è ricoverato in prognosi riservata

Tragico incidente autonomo nella notte di Natale: tre giovani morti e un altro ricoverato in prognosi riservata e si valute se dovrà essere operato

È accaduto intorno alle 3, sulla strada provinciale 11, nei pressi del bivio Paradisa, all’uscita per Niscemi. Le vittime sono tre giovani di Niscemi: Gaetano Parisi, 20 anni, Rosario Quinci, 18 anni e Alessandro Cirrone, 16 anni, un altro ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito.

Secondo quanto la momento ricostruito, i quattro giovani viaggiavano su una Citroen C3 e pare stavano rientrando, quando, per cause in corso di accertamento, il conducente ha poerso controllo el mezzo e l’auto è andata a schiantarsi su un muretto di recinzione di un’attività commerciale. L’impatto è stato violentissimo e i tre ragazzi sono morti, mentre un 17enne è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono arrivati i soccorsi con i vigili del fuoco che estratto i quattro dalle lamiere, oltre agli uomini del 118 che nulla hanno potuto fare per i tre già deceduti, mentre il quarto è stato trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stato ricoverato in prognosi riservata al reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono gravi e i medici stanno valutando se intervenire chirurgicamente.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti del commissariato di polizia, mentre II pm di turno ha disposto ii sequestro del veicolo e la restituzione delle salme ai parenti.