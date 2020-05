Niscemi (CL). Colpisce la moglie con una coltellata al collo: la donna muore dissanguata

Un uomo questa mattina ha colpito la moglie al collo con una coltellata, la donna è morta dissanguata

È accaduto intorno alle 7,30 all’interno dell’appartamento coniugale ubicato in via Giovanni Falcone, al civico 43, di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

La vittima è Giuseppa Pardo, 66 anni, morta dissanguata. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’omicida sarebbe Vincenzo Buccheri di 67 anni, marito della donna, per il quale la settimana scorsa era stato richiesto il trattamento sanitario obbligatorio. L’uomo stamattina per motivi ancora in corso di accertamento, ha sferrato una coltellata alla moglie colpendola al collo. La donna è morta dissanguata.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno sequestrato un tagliacarte e avviato le indagini. L’uomo sarebbe stato in cura per depressione. La coppia ha due figli un maschio e una femmina che vive al Nord. Sarebbe stato proprio l’altro figlio, Vincenzo Buccheri, a fare la triste scoperta, poi secondo quanto al momento ricostruito, l’omicida si sarebbe costituito.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri della Stazione di Niscemi e quelli del Reparto territoriale di Gela.