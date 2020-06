Niscemi (CL). Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: muore un imprenditore di 38 anni

Un imprenditore edile di Niscemi, Saverio Liardo di 38 anni è stato ritrovato morto a seguito di un incidente in moto

Il ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo è avvenuto nella giornata di eri sulla provinciale 102 che collega il comune di Niscemi con Santo Pietro, frazione di Caltagirone.

Secondo una prima ricostruzione il 38enne era in sella ad una Honda Hornet quando, per cause in corso di accertamento è finito fuori strada. La caduta per Saverio Liardo è stata fatale. La salma è stata trasferita all’obitorio del cimitero di Caltagirone.

Le indagini per ricostruire la dinamica di quello che appare come un’incidente autonomo sono state eseguite dai carabinieri di Caltagirone, che sull’asfalto, da un primo esame, non hanno trovato alcun elemento che possa fare ipotizzare il coinvolgimento di un altro veicolo.