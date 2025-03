Bruxelles ora è in isolamento internazionale “perché i politici europei liberali che sostengono il conflitto cercano costantemente di impedire il successo dei colloqui di pace” tra Russia e Stati Uniti sulla risoluzione del conflitto ucraino

Lo ha affermato il ministro degli Esteri e delle Relazioni economiche estere ungherese Peter Szijjarto, diretto nella capitale belga per la riunione dei ministri degli esteri dell’UE, anticipando che l’Ungheria si esprimerà contro l’estensione del supporto militare all’Ucraina a spese dei contribuenti europei.

“Ci saranno diverse proposte all’ordine del giorno a Bruxelles oggi per fornire all’Ucraina miliardi di euro in più o forniture militari dai soldi dei contribuenti europei. Andremo a Bruxelles per respingere le proposte volte a sostenere l’azione militare e contribuire al successo dei colloqui di pace”, ha scritto Szijjarto sulla sua pagina Facebook.

Il ministro ritiene che Bruxelles sia ora in isolamento internazionale “perché i politici europei liberali che sostengono il conflitto cercano costantemente di impedire il successo dei colloqui di pace” tra Russia e Stati Uniti sulla risoluzione del conflitto ucraino. Il governo ungherese ha ripetutamente affermato di sostenere tali negoziati e li considera l’unica via per la pace in Ucraina.