No-fly zone in Ucraina? Kiev dice sì, la Nato pare d’accordo: Mosca come reagirà?

No-fly zone in Ucraina? Se ne parlada mesi e da mesi la si nega a Kiev perchè potrebbe significare dare una svolta tale alla guerra che probabilmente costringerebbe Mosca a “fare sul serio”, con tutto quello che ne comporta non solo per l’Ucraina, ma anche per la Nato che potrebbe ritrovarsi in un confronto diretto con la Russia.

Adesso però sembra che la Nato sia disposta a rischiare. A parlarne è Andriy Yermak, il capo dello staff del presidente Volodymyr Zelensky, che su Twitter ha scritto: “Un’altra Ramstein. È un evento storico, perché si decide di chiudere il cielo dell’Ucraina. Rafforzare lo spazio aereo e i sistemi di difesa missilistica è ciò di cui abbiamo bisogno. Siamo in costante dialogo con i nostri alleati. Ho discusso la questione dei moderni sistemi antiaerei e antimissile per l’Ucraina con Jake Sullivan”.