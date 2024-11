Nomine Commissione Europea, Ursula Von der Leyen mette d’accordo tutti: Ok a Raffaele Fitto e Teresa Ribera

Lo scontro sulle nomine per la nuova Commissione Europea si chiude con due clausole e arriva il via libera per Fitto e Ribera vicepresidenti esecutivi Ue. Ridimensionate le deleghe del commissario di Viktor Orbàn

Dopo giorni di accuse, minacce reciproche e trattative, l’impasse tra popolari, socialisti e liberali si è sbloccato suggellando un fragile patto europeista che blinda i due vicepresidenti esecutivi Raffaele Fitto e Teresa Ribera, Ursula von der Leyen ha vinto di nuovo.

I coordinatori delle commissioni Ambiente, Economia e Industria del Parlamento europeo hanno raggiunto un’intesa sul via libera alla nomina di Teresa Ribera alla vicepresidenza esecutiva della Commissione con delega alla transizione compresa la vicepresidenza esecutiva alla spagnola Teresa Ribera e a Raffaele Fitto con delega alla Coesione e alle riforme.

Le riunioni dei coordinatori delle varie commissioni competenti per valutare le audizioni dei vicepresidenti designati per la Commissione europea si sono svolte in un clima molto teso. La riunione dei coordinatori della commissione Regi al Parlamento europeo aveva in particolare sospeso per una decina di minuti la valutazione su Raffaele Fitto – su richiesta dei socialisti – a causa di uno scontro nella riunione di valutazione (delle altre commissioni competenti) su Teresa Ribera. A quanto si apprende, il Ppe aveva chiesto di inserire nella lettera di valutazione l’impegno di Ribera a dimettersi in caso di indagine per l’alluvione a Valencia. L’accordo su Fitto e Ribera era stato dato per fatto prima che riemergessero le tensioni che hanno portato a sospendere i lavori prima del via libera finale.

L’unico commissario depotenziato sarà il fedelissimo di Viktor Orban, Oliver Varhelyi, che dal suo portafoglio alla salute e al benessere animale vedrà scomparire i distintivi su diritti riproduttivi, salute mentale, gestione delle pandemie e resistenza antimicrobica. Allargata sui diritti sociali e lavoro di qualità, invece, la delega della socialista Roxana Minzatu.

I coordinatori hanno inoltre dato il via libera ai vicepresidenti esecutivi della Commissione europea Stéphane Sejourne, Kaja Kallas, Roxana Minzatu e al commissario ungherese Oliver Varhelyi, al quale vengono tolte le competenze sui diritti riproduttivi e la gestione delle pandemie, che passano alla belga Hajda Lahbib.

L’intesa politica sarà formalizzata alla plenaria del Parlamento europeo il 27 novembre con uno scrutinio palese che, a fronte della probabile defezione dei greens, questa volta conterà anche i voti di fratelli d’Italia.

La nomina di Fitto “è una vittoria di tutti gli italiani, non del governo o di una forza politica”, ha esultato la premier Giorgia Meloni, rivendicando “la centralità del paese” ottenuta con la vicepresidenza. Parole a cui ha fatto eco il vicepremier Antonio Tajani, che ha subito rivolto i suoi auguri di buon lavoro al collega di governo, nella convinzione che “saprà valorizzare al meglio in contributo dell’Italia nella governance europea”.