“Non ha dichiarato al fisco oltre 1 mln di euro”: Guardia di Finanza denuncia Cicciogamer89

Negli ultimi cinque anni avrebbe “dimenticato” di dichiarare al fisco oltre un milione di euro di compensi

Avrebbe “dimenticato” di dichiarare al Fisco oltre 1milione di euro di compensi negli ultimi 5 anni, secondo l’accusa, per questo la Guardia di Finanza ha denunciato alla Procura della Repubblica il noto youtuber romano CiccioGamer89. Il noto intrattenitore del web romano è accusato di omessa dichiarazione dei redditi e dell’Iva.

Le Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno fatto accertamenti sulla posizione fiscale sia dell’uomo, che della società al lui riconducibile, appurando l’omessa presentazione della dichiarazione annuale e l’omesso versamento di imposte dirette per oltre 400.000 euro e dell’Iva per circa 160.000 euro.

Cicciogame89 è tra i più affermati “youtuber” in Italia, avendo fatto la sua fortuna sulla piattaforma web con video di “gameplay” e non solo. Attualmente è uno dei più famosi in Italia, potendo vantare un canale Youtube con 3,5milioni di iscritti.