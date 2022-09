Non l’ha ammessa alla maturità: studentessa entra in aula e picchia la prof, 15 giorni di prognosi

L’intervento di altri alunni ha evitato il peggio, la docente è stata soccorsa e trasportata in ospedale dove ha ricevuto le cure del caso

Una vendetta “post-estiva”, potrebbe essere definito così l’episodio accaduto sabato mattina nel liceo scientifico “Guarasci” di Soverato, dove una professoressa è stata aggredita da una giovane di 19 anni in aula mentre si svolgevano le lezioni, alla presenza di docenti e studenti.

La diciannovenne, che sarebbe entrata improvvisamente in aula e avrebbe prima inveito contro la docente per poi culminare nell’aggressione fisica, sarebbe stata spinta dal fatto di non essere stata ammessa, lo scorso mese di giugno, all’esame di maturità, ritenendo la prof aggredita quale responsabile del giudizio negativo.

L’aggressione avrebbe avuto fino con l’intervento di altri alunni e docenti, dopo la prof malmenata è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove le sono stati riconosciuti quindici giorni di prognosi. Adesso del fatto si occuperanno i carabinieri della Compagnia di Soverato che hanno ricevuto una querela da parte della docente aggredita e hanno avviato gli opportuni accertamenti.