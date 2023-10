Non si ferma l’attacco israeliano a Gaza con aerei e tank. Hamas: oltre 7.700 morti, la maggior parte bimbi e donne

Quella appena trascorsa è stata un’altra notte di combattimenti a Gaza con i soldati israeliani che tentativo di avanzare e prendere posizioni ma il costo in termini di vite umane, soprattutto di donne e bambini inermi è da genocidio

Il premier Benyamin Netanyahu ha due obiettivi: “Demolire Hamas e riportare indietro gli ostaggi” non specificando se vivi o morti ed evitando di dire che è in corso una strage di civili palestinesi. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza governata da Hamas, il bilancio delle vittime ha superato le 7.700 persone, la maggior parte dei quali donne e bambini. Nella Cisgiordania occupata- riferisce -, più di 110 palestinesi sono stati uccisi dalla violenza dei raid israeliani.

Nella notte attacchi aerei israeliani hanno colpito le aree intorno al più grande ospedale di Gaza distruggendo le strade che conducono alla struttura, che è un importante rifugio per i palestinesi in fuga dai bombardamenti israeliani. Lo hanno riferito i residenti. L’esercito israeliano per giustificare l’operazione, ha nuovamente accusato i massimi leader e agenti di Hamas di aver costruito bunker sotterranei sotto l’ospedale di Shifa e di usare i civili come scudi umani. Israele non ha presentato prove delle accuse e Hamas nega le affermazioni.

“Raggiungere l’ospedale è diventato sempre più difficile”, ha detto al telefono domenica Mahmoud al-Sawah, che si trovava nella struttura, “sembra che vogliano tagliare fuori la zona”. Un altro residente di Gaza, Abdallah Sayed, ha descritto gli attacchi aerei e terrestri israeliani degli ultimi due giorni come “i più violenti e intensi” dall’inizio della guerra.