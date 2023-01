Nonna travolta da un camion per salvare il nipotino di 8 anni che rimane illeso: lei muore sul colpo

Un gesto istintivo con il quale ha salvato la vita del nipotino di 8 anni: Carla Viganò, nonna di 74 anni si buttata sotto un camion che l’ha travolta e uccisa

L’incidente è accaduto poco dopo le 8 di ieri, lunedì 9 gennaio 2023, all’incrocio tra via San Gaetano e la Provinciale 51, nella zona de “La Fermata”, nella frazione Rogoredo di Casatenovo, in provincia di Lecco. Carla Viganò, una pensionata di 74enne è morta stata travolta da un camion per salvare la vita al suo nipotino di appena 8 anni.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Casatenovo che, insieme agli agenti della polizia locale, che hanno svolto i rilievi e indagano del caso, la donna stava accompagnando il nipotino a scuola che si trova a meno di un chilometro dal luogo della tragedia. Sempre secondo gli investigatori, i due stavano attraversando la strada sopra le strisce pedonali, quando è sopraggiunto un camion, la 74enne accorgendosi che stavano per essere travolti istintivamente, non pensando a se stessa, ha spinto lontano il nipotino, che è rimasto illeso, ma restando schiacciata dal grosso mezzo, morendo sul colpo.

La prima a soccorrere nonna e nipote è stata un’infermiera che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro, ma quando i medici e i paramedici del 118 sono arrivati, per la 74enne non c’era più nulla da fare. Il bimbo invece è stato portato a scuola da alcuni volontari per evitargli di assistere a tutte le scene di soccorso e messa in sicurezza dell’area.