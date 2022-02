Noto (SR). Abitazione va a fuoco: 32enne muore carbonizzato nell’incendio

Un 32enne è morto carbonizzato nell’incendio che ha avvolto la sua abitazione. Ignote le cause che hanno scatenato le fiamme

È accaduto nella tarda serata di ieri in una abitazione a due piani, alle spalle della chiesa dell’Immacolata a Noto in provincia di Siracusa. La vittima è il proprietario della casa di 32 anni che viveva nella casa insieme al fratello che fortunatamente non era presente.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero propagate dal pian terreno e poi hanno coinvolto il primo piano dove si trovava il 32enne. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa eul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme, ma purtroppo per il 32enne non c’era purtroppo nulla da fare.

L’immobile è stato posto sotto sequestro dalla Procura di Siracusa che ha aperto un inchiesta e le indagini sono affidate alla Polizia. Al momento non si conoscono le cause che hanno scatenato l’incendio, ma per i tecnici individuare da dove tutto abbia avuto inizio sarà difficile, perché i locali sono stati distrutti dalle fiamme.