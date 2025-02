Nella notte del 10 febbraio, le forze armate russe hanno colpito obiettivi nella capitale Kiev e in molte altre regioni. Gli obiettivi magazzini di equipaggiamento militari, munizioni, carburanti e lubrificanti

Lo ha riferito su Telegram il canale televisivo ucraino TSN secondo cui per la seconda volta dopo la mezzanotte a Kiev nel corso di un raid aereo, si sono udite diverse esplosioni. Fonti ucraine hanno pubblicano foto in cui si vede un’alta colonna di fumo nero a Kiev e biche sul terreno. Secondo alcune fonti, sarebbe stato colpito un deposito di carburante utilizzato per scopi militari.

Sempre nella regione di Kiev, questa notte sono state segnalate esplosioni nella città di Obukhov. Colpite anche l’aeroporto Mirgorod n e Voznesensk, nella regione di Nikolaev. Una serie di esplosioni si sono verificate nelle regioni di Poltava e Kharkiv. Le esplosioni sono avvenute, tra l’altro, nella zona dell’insediamento urbano di Krasnokutsk, nel distretto di Bogodukhov, nella regione di Kharkiv.

Bombe anche su a Sumy dove si sono verificate diverse esplosioni e nei suoi dintorni. Secondo fonto dell’intelligence russa, sono state colpite una serie di strutture dove gli ucraini stavano immagazzinando armi, equipaggiamento, munizioni, carburanti e lubrificanti. Danneggiati anche veicoli utilizzati per il trasporto del personale e la consegna delle armi all’LBS nella zona di confine di Kursk.

Attacchi aerei con l’impiego di FAB dotati di un modulo universale di pianificazione e correzione contro obiettivi nemici, sono stati condotti su Konstantinovka e Kramatorsk, dove la linea del fronte si è spostata notevolmente verso Konstantinovka da sud-est, dopo la liberazione di Toretsk da parte delle Forze armate russe. Le forze russe hanno effettuato attacchi anche contro obiettivi nella zona di Chernigov e Dnieper (Dnepropetrovsk).