Notte prima del vertice Nato: attacchi russi su Kiev e Odessa dove sono stati distrutti silos di stoccaggio del grano

Le truppe russe nella notte prima del vertice Nato, hanno lanciato un attacco con droni su Kiev. Ad Odessa attaccato silos di stoccaggio del grano. L’allerta antiaerea è scattata anche nelle regioni di Kirovohrad, Mykolaiv, Poltava e Cherkasy



Lo riporta l’agenzia Ukrinform, secondo cui le unità di difesa aerea di Kiev avrebbero distrutto tutti i droni Shahed di fabbricazione iraniana, lanciati sulla capitale ucraina. Il ministero dell’Interno ucraino ha postato le foto dei danneggiamenti provocati dai detriti di droni lanciati nella notte su Kiev e distrutti dalla contraerea. Lo ha riferito su Telegram il ministero dell’Interno, segnalando danni a 12 case private e un edificio multipiano. Si tratta di vetri rotti, danni a porte, tetti e facciate e un incendio su un prato. Non si segnalano vittime.

“I droni di fabbricazione iraniana sono stati lanciati da sud, molto probabilmente dal territorio russo di Krasnodar. Tutti i bersagli aerei che volavano verso Kiev sono stati distrutti dalle nostre forze e mezzi di difesa aerea”, ha specificato il capo dell’amministrazione militare della città Serhii Popko.

L’allerta antiaerea è scattata oggi anche nelle regioni di Kirovohrad, Mykolaiv, Poltava, Cherkasy, Kharkiv, Dnipro e Donetsk. L’Aeronautica militare ucraina ha spiegato che i russi hanno attaccato il Paese con droni Shahed-136/131: 26 su 28 sono stati distrutti.

Diverse esplosioni sono state udite nelle prime ore della notte nella città meridionale ucraina di Odessa: obiettivi i silos di stoccaggio del grano.

L’attacco alla regione di Odessa “era ovviamente rivolto alle infrastrutture portuali” e alle strutture di stoccaggio del grano: ha detto la portavoce delle Forze di difesa dell’Ucraina meridionale Natalia Gumenyuk, commentando con Radio Liberty l’attacco russo della notte scorsa. Gumenyuk ha riferito che le truppe russe hanno lanciato droni in diverse ondate dal Mar Nero. L’accordo sull’Iniziativa del Mar Nero scade il prossimo 17 luglio e il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che al momento non ci sono le condizioni per un rinnovo dell’accordo.