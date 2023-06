Nuova arma di Mosca: vecchi tank telecomandati imbottiti d’esplosivo fatti saltare davanti alle trincee ucraine – VIDEO

Ci sarebbe una nuova terribile arma utilizzata dai russi in Ucraina: vecchi tank kamikaze telecomandati imbottiti d’esplosivo inviati davanti le trincee ucraine e fatti esplodere

La nuova terribile arma è stata filmata da un drone russo e mostra l’esplosione sul campo di battaglia di quello che viene definito “un carro armato kamikaze”‘, un vecchio T-54, telecomandato e riempito con 6 tonnellate di esplosivo, inviato e poi fatto esplodere nelle vicinanze di trincee delle forze ucraine. Non è chiaro dove il filmato sia stato girato né quando, né soprattutto quante vittime abbia fatto tra i soldati di Kiev.

Il filmato, ripreso da un blogger militare, Romanov-92 e rilanciato da vari media internazionali, fra cui il Daily Mail e la Cnn, mostra il carro armato che avanza solitario in direzione delle trincee ucraine. A circa 50-60 metri dai militari nemici sembra saltare in aria su una mina e si ferma, liberando in aria un pennacchio di fumo. Dopo qualche secondo però, dalle trincee ucraine,sparano un proiettile, probabilmente un razzo anticarro Rpg, che colpisce il carro-drone kamikaze provocando un’enorme esplosione con un’onda d’urto terribile, resa visibile da un globo di condensa che si espande, e poi una nuvola di fuoco.

La Russia dispone di migliaia di questi vecchi tank fermi nei depositi dagli anni 70, mezzi oggi superati dalle nuove tecnologie, ma pare ancora validi se modificati come in questo caso.