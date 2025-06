Nuova ondata di missili iraniani su Israele, colpita anche Gerusalemme: il bilancio è di 8 morti, 200 feriti. Missili anche dallo Yemen

L’Iran nella notte ha lanciato una pioggia di missili su Israele ai quali si sono uniti quelli provenienti dallo Yemen, che hanno provocato almeno 8 morti e oltre 200 feriti, ma ci sono dispersi sotto le macerie

Lo riporta l’agenzia di soccorso Magen David Adom (MDA). Gli Houti hanno confermato di aver partecipato al bombardamento su Israele in coordinamento con l’Iran: “Diversi missili sono stati scagliati nelle ultime 24 ore”

L’Idf riferisce che le sirene di allarme sono state attivate nuovamente in seguito a ulteriori lanci di missili e droni dall’Iran e dallo Yemen. Le ondate di attacchi iraniani notturni contro Israele hanno ucciso almeno otto persone, anche alcuni bambini, secondo i servizi di emergenza. Già in tarda serata le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare e milioni di israeliani si sono rifugiati nei sotterranei.

Il messaggio del Comando Interno dell’Idf ha attivato l’allarme dei telefoni cellulari di tutte le persone che si trovavano sul territorio israeliano. “I missili stanno arrivando su Tel Aviv. Si sentono esplosioni nel centro della città. Numerose esplosioni e boati sono stati sentiti a Tel Aviv e a Gerusalemme”. L’esercito ha raccomandato ai civili di raggiungere i rifugi antiatomici.

Poco prima del raid, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane aveva avvertito che gli attacchi di Teheran contro Israele diventeranno “più pesanti ed estesi” se Israele continuerà a colpire obiettivi nucleari e militari in tutto l’Iran.

Poi nella tarda serata di sabato è arrivata la quinta ondata di attacchi che ha colpito il nord del Paese, in particolare nella città di Tamra, vicino ad Haifa, dove la polizia israeliana ha finora confermato la morte di quattro donne, due quarantenni, una ventenne e una tredicenne. Secondo i media israeliani le quattro facevano parte della stessa famiglia.

La sesta ondata di attacchi è arrivata nelle prime ore di oggi, domenica ed ha preso di mira Bat Yam, a sud di Tel Aviv, e una città nella Sefela, a ovest di Gerusalemme. Secondo il Magen David Adom (MDA), l’equivalente israeliano della Croce Rossa, i servizi di emergenza israeliani, quattro persone sono state uccise a Bat Yam: una donna di 69 anni, una donna di 80 anni e due bambini di circa 10 anni. Inoltre, 100 persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in gravi condizioni e sette in condizioni moderate.Il canale di notizie israeliano Channel 12 e il Times of Israel stimano il numero dei feriti a 200, citando i servizi di emergenza.

La polizia israeliana ha confermato in un post su X che un attacco lungo la costa centrale, nel distretto di Tel Aviv, ha ucciso diverse persone e ne ha ferite decine. Dopo che un precedente attacco ha distrutto un edificio di tre piani nella regione israeliana della Galilea occidentale, l’MDA ha dichiarato che tre donne sono rimaste uccise. “Due donne sono state tratte in salvo senza segni di vita e il loro decesso è stato dichiarato sul posto”, ha dichiarato il servizio di emergenza. Una terza donna è morta in ospedale.

L’Iran afferma di aver preso di mira le strutture di rifornimento di aerei da combattimento israeliani. In una nota, le Guardie della rivoluzione dichiarano che i missili hanno colpito gli impianti per la produzione di carburante dei caccia nemici.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane avverte che gli attacchi di Teheran contro Israele diventeranno “più pesanti ed estesi” se Israele continuerà a colpire obiettivi nucleari e militari in tutto l’Iran. Lo riporta “The Times of Israel”. La dichiarazione arriva dopo che la Repubblica islamica ha lanciato nella notte una raffica di decine di missili balistici contro Israele, uccidendo tre persone e ferendone almeno altre sette.

Redazione Fatti & Avvenimenti

