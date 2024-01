Nuovo attacco dei ribelli Houthi nel Mar Rosso: forze Usa-Gb abbattono 24 tra droni e missili

Ancora sotto attacco le navi mercantili che transitano nel Mar Rosso: è il 26esimo lancio di droni e missili degli Houthi dal 19 novembre in sostegno ai palestini contro i bombardamenti indiscriminati di Israele

I ribelli Houthi sostenuti dall’Iran hanno sferrato un nuovo attacco contro le navi mercantili nel Mar Rosso, non è noto quanti e quali danni abbiamo provocato alle navi in transito, secondo quanto riferisce la Cnn citando due funzionari della difesa americana, nell’attacco non ci sarebbero state navi danneggiate nè risultano feriti.

La Marina Usa insieme a quella della Gran Bretatagna, – precisa la Cnn – hanno abbattuto un totale di 24 missili e droni Houthi lanciati dallo Yemen. Tre cacciatorpediniere hanno preso parte all’operazione. Si tratterebbe di uno dei più grandi attacchi dei ribelli avvenuti nel Mar Rosso negli ultimi mesi.

Gli Stati Uniti hanno alcune navi nel Mar Rosso come parte dell’operazione Prosperity Guardian, uno sforzo multinazionale per salvaguardare la navigazione in una delle vie navigabili più critiche del mondo. La coalizione è composta da più di 20 Paesi, inclusa l’Italia.

I militanti Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran, nonostante la presenza delle navi Occidentali, hanno intensificato gli attacchi contro le navi commerciali nel Mar Rosso e diverse compagnie di navigazione hanno sospeso le operazioni, preferendo fare il viaggio più lungo intorno all’Africa.

Gli Houthi hanno promesso di continuare gli attacchi fino a quando Israele non fermerà il conflitto a Gaza, e hanno avvertito che attaccheranno le navi da guerra statunitensi se lo stesso gruppo di miliziani fosse preso di mira.