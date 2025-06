Nuovo attacco dell’Iran con 150 missili, esplosioni a Tel Aviv: 3 morti e 80 feriti. Colpiremo tutti i Paesi che difenderanno Israele

Tel Aviv nuovamente colpita dai missili Iraniani. Le sirene d’allarme all’alba di oggi sono scattate in tutta Israele. Esplosioni vengono registrate in seguito all’arrivo di oltre 150 missili iraniani e l’esercito israeliano raccomanda alla popolazione di rimanere nei rifugi

Lo riporta il Times of Israel. Il bilancio del secondo attacco iraniano contro Israele condotto con oltre 150 missili è di tre morti e circa 80 feriti, lo ha reso noto il servizio medico d’emergenza israeliano (Magen David Adom), aggiungendo che diverse altre persone sono gravemente ferite. Durante la notte i media israeliani avevano riferito della morte di una donna di 60 anni, colpita nell’area di Tel Aviv, mentre i feriti erano una sessantina.

Il secondo attacco iraniano è scattato all’alba ed è la risposta dell’attacco di Israele di questa notte, che a sua volta era stata la risposta al primo contrattacco iraniano di ier pomeriggio con oltre 100 missili, molti dei quali hanno colpiti e provocato distruziuone a Tel Aviv ed anche a Gerusalemme.

Israele è stata duramente colpita nonostante ha ricevuto l’assistenza dei sistemi di difesa aerea statunitensi e di un cacciatorpediniere della Marina Usa per abbattere i missili iraniani lanciati in risposta all’attacco israeliano contro l’Iran. Lo ha affermato oggi il Washington Post, citando funzionari statunitensi.

Funzionari statunitensi anonimi hanno riferito al giornale americano che gli Stati uniti dispongono nella regione mediorientale sia di sistemi di difesa missilistica Patriot basati a terra, sia di sistemi THAAD (Terminal High Altitude Air Defense). Secondo quanto riportato, sono stati utilizzati sia i sistemi di difesa aerea americani sia un cacciatorpediniere della Marina USA nel Mediterraneo orientale per intercettare i missili iraniani diretti verso Israele. Ma gli americani con tutto questo enorme dispiegamento di difesa non sono riusciti ad abbattere le ondate di missili iraniani.

Ieri sera l’ambasciatore iraniano a Londra, Ali Mousavi, in un incontro con il Sottosegretario di Stato britannico per il Medio Oriente, Hamish Falconer aveva avvisato che “l’Iran si riserva il diritto di autodifesa contro i recenti attacchi israeliani, da esercitare nei tempi e nei modi desiderati dall’Iran, e mette in guardia contro qualsiasi interferenza o ostacolo da parte di terzi allo svolgimento delle operazioni”.

Mousavi ha inoltre esortato il Regno Unito, in qualità di membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a condannare gli attacchi israeliani. Secondo una dichiarazione dell’ambasciata iraniana a X, Falconer, da parte sua, ha sottolineato l’importanza della diplomazia per contrastare i falchi nella regione e nelle cerchie interne dell’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump.

Anche il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha avvisato che “L’Iran risponderà all’attacco israeliano con ferma determinazione e decisione per difendere la propria sovranità e sicurezza nazionale”. Araghchi lo ha sottolineato in due conversazioni telefoniche separate, avute ieri, con i suoi omologhi di Francia, Gran Bretagna, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Australia, Cipro, India e Pakistan, nonché con il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

Parlando con il suo omologo britannico David Lammy, Araghchi ha messo in guardia dalle conseguenze del sostegno “ingiustificato e provocatorio” degli Stati europei a Israele, sulla pace e la sicurezza regionale e internazionale. “L’Iran non accetterà le richieste di moderazione contro l’aggressione israeliana”, ha sottolineato. Secondo l’agenzia iraniana Isna, nei colloqui con il ministro degli Esteri francese Noel Barrot, Araghchi ha dichiarato che “il sostegno di alcuni Paesi europei alla recente risoluzione contro il programma nucleare iraniano ha fornito il pretesto a Israele per colpire i siti nucleari iraniani”.

Inoltre un funzionario iraniano a Cnn, ha affermato che l’Iran intensificherà i suoi attacchi a Israele e punterà alle basi regionali di ogni paese che cercherà di difenderlo. “L’Iran si riserva il diritto, in base al diritto internazionale, di rispondere con decisione. Qualsiasi Paese che tenti di difendere il regime” di Israele “dalle operazioni dell’Iran vedrà, a sua volta, le sue basi e posizioni regionali diventare nuovi obiettivi”, ha detto il funzionario iraniano.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

