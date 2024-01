Nuovo attacco russo su Kharkiv dopo i 19 morti di ieri. Kuleba ammette: “situazione al fronte più difficile del 2022”

L’esercito russo nella tarda serata di ieri ha colpito nuovamente Kharkiv, divenuta ormai l’obiettivo principale di Mosca, dopo i 19 morti dell’attacco di ieri, oggi si registrano 8 feriti, tra cui un bambino di 4 anni

Lo rende noto il sindaco di Kharkiv Igor Terekhov spiegando che sono stati colpiti palazzi e obiettivi civili. Secondo Kiev, Mosca sta conducendo una guerra di sfinimento lungo tutta la linea del fronte. Oltre ad attacchi aerei e di artiglieria sulle aree popolate delle regioni di Kharkiv, colpire anche Luhansk, Donetsk, Kherson, Mykolaiv e Dnipropetrovsk.

Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha parlato di 48 attacchi missilistici e 112 aerei da parte di Mosca, oltre a 73 attacchi con salva di razzi sulle posizioni delle truppe ucraine e sulle aree popolate. A seguito degli attacchi, civili, compresi bambini, sono rimasti uccisi e feriti, si riferisce. Colpite infrastrutture civili a Kiev e nella regione di Kiev, a Kharkiv e Pavlograd, nella regione di Dnipropetrovsk. I russi, secondo Kiev, hanno anche attaccato l’Ucraina con 6 droni d’attacco di produzione iraniana Shahed-136/131. L’aeronautica militare ucraina ha distrutto un drone nemico.

Il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, in un’intervista al quotidiano tedesco Bild ha detto che situazione al fronte in Ucraina resta attualmente difficile a causa della mancanza di forniture di munizioni. “La situazione è molto grave, forse ancora piu’ grave di quanto lo fosse all’inizio dell’invasione russa, quasi due anni fa”. Il ministro degli Esteri ha anche aggiunto che il massiccio attacco missilistico russo di ieri dimostra che l’Ucraina ha bisogno di piu’ sistemi di difesa aerea e missilistici. “Anche se l’Ucraina ha aumentato significativamente la sua produzione e continuera’ a farlo, vediamo che ancora l’industria della difesa occidentale non e’ in grado di produrre una quantità sufficiente di munizioni”, ha affermato Kuleba.

Il Pentagono conferma le preoccupazioni di Kuleba. “I soldati ucraini stanno finendo le munizioni e altre armi necessarie per combattere la Russia”, ha detto Celeste Wallander, responsabile degli affari di sicurezza internazionale del Pentagono, ricordando che da dicembre gli Stati Uniti non sono stati in grado di inviare armi a Kiev agli stessi livelli dei due anni precedenti visto lo stallo in Congresso sull’autorizzazione di nuovi fondi per l’Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito “atti terroristici” i bombardamenti compiuti con decine di missili nelle ultime 24 ore da parte delle forze di terra e dell’aviazione russe, che hanno preso di mira in particolare Kharkiv, nel nord-est del Paese, oltre che la capitale Kiev e la città di Pavlohrad, nel sud-est. Il leader ucraino però ha omesso di citare il bombardamento dei soldati ucraini compiuto l’altro ieri mattina in un mercato nel Donetsk dove sono morti ben 27 civili e altri 25 sono rimasti mentre facevano la spesa.

E Mosca infatti respinge le accuse di Zelensky specificando di non avere preso di mira edifici residenziali civili, ma di avere colpito “siti per la produzione di razzi, componenti di razzi e munizioni”. Inoltre secondo il Cremlino, tra i Paesi europei cominciano a sentirsi “voci” di qualcuno che vorrebbe uscire dall’attuale fase di sfida con Mosca “attraverso il dialogo”. Intanto la Nato firma accordo per incrementare la produzione di proiettili d’artiglieria.