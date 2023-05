Nuovo attentato ucraino: un treno merci è deragliato in Crimea a causa di un sabotaggio

Il deragliamento del treno merci che trasportava grano in Crimea è stato causato da “interferenze di estranei”

Lo fanno sapere le ferrovie della Crimea in un comunicato. Il traffico ferroviario è stato sospeso tra Simferopol, capitale della penisola di Crimea, e la città di Sebastopoli, ha detto il governatore russo della Crimea, Sergei Aksyonov, secondo cui i vagoni carichi di grano sono deragliati e nessuno è rimasto ferito.

Il numero uno dell’intelligence militare ucraina, Andrey Yusov, con sarcasmo ammette che il sabotaggio è opera ucraina: “probabilmente, sugli stessi binari vengono trasportate altre cose”, non solo grano “ma in particolare armi, missili anticarro, veicoli blindati e tutti gli altri mezzi utilizzati per la guerra di aggressione contro l’Ucraina per uccidere pacifici civili ucraini e difensori ucraini. Pertanto, è del tutto naturale che questi binari non abbiano retto ora non funzionino per un pò”, ha detto il Yusov secondo Rbc-Ucraina.

Il sarcasmo di Andrey Yusov sicuramente susciterà la risposta dei russi, che poi come dimostrano gli eventi di questi giorni, ricambiano con bombardamenti notturni ad alta intensità sulle grandi città.